Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Bologna, Giuseppe Marotta ha parlato così:
Marotta: “Cancelo? Ecco a che punto siamo. E su Frattesi e Asllani dico che…”
"Cancelo? "Non abbiamo grandi necessità, soprattutto in questo mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema col recupero di Dumfries, sarà fuori per un paio di mesi ancora e vediamo se il mercato offre opportunità. Si è presentata l'opportunità Cancelo, la stiamo approfondendo e vediamo cosa succederà, è una fase interlocutoria"
Su Frattesi e Asllani—
"Per Frattesi la nostra strategia è che se un giocatore vuole andare via, ci si confronta e valutiamo. Frattesi non è in questa condizione. Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali ma siamo aperti a confronti. Asllani è un prestito fatto col Torino, non abbiamo ancora parlato. Valuteremo, è un nostro patrimonio e dobbiamo cercare di rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per proseguire al Torino, troveremo un'altra sistemazione"
Cancelo—
"Lui ha un contratto molto oneroso che nessuno in Italia può affrontare. E' una situazione molto particolare, se ipotizziamo uno scambio, sappiamo che loro cercano un centrale, vediamo. Quanto entreremo nella negoziazione più concretamente, valuteremo il da farsi per sistemare la fascia destra risente dell'assenza di Dumfries"
