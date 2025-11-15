Da diverse settimane sono stati fatti già nomi importanti, giovani o più esperti. "Solet resta un’opzione che piace anche al Milan ma i nerazzurri sono in pressing anche su Gila della Lazio. Il difensore biancoceleste ha uno stipendio basso e anche per questo è molto appetito. L’Inter per anticipare la concorrenza potrebbe anche decidere di presentare un’offerta già nel mercato invernale. Il problema è l’eventuale richiesta della società biancoceleste. Gila è un punto di riferimento e non sarebbe facile poi trovare un sostituto adeguato.