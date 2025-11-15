FC Inter 1908
Inter, non solo Gila: ecco altri due nomi per la difesa. "Uno sta stupendo tutti in Europa"

calciomercato

Inter, non solo Gila: ecco altri due nomi per la difesa. “Uno sta stupendo tutti in Europa”

L'Inter sta pensando di fare un investimento importante per la difesa in vista della prossima stagione: i nomi sul tavolo
Matteo Pifferi 

Una delle priorità dell'Inter per la stagione 2026-2027 è rappresentata dal difensore centrale, visto che De Vrij e Acerbi, entrambi in scadenza di contratto, dovrebbero lasciare i nerazzurri il 30 giugno prossimo.

Da diverse settimane sono stati fatti già nomi importanti, giovani o più esperti. "Solet resta un’opzione che piace anche al Milan ma i nerazzurri sono in pressing anche su Gila della Lazio. Il difensore biancoceleste ha uno stipendio basso e anche per questo è molto appetito. L’Inter per anticipare la concorrenza potrebbe anche decidere di presentare un’offerta già nel mercato invernale. Il problema è l’eventuale richiesta della società biancoceleste. Gila è un punto di riferimento e non sarebbe facile poi trovare un sostituto adeguato.

In più c’è anche un altro aspetto da non sottovalutare. La Lazio quando lo ha acquistato ha lasciato al Real Madrid il 50 per cento sulla futura rivendita. E quindi è facile capire che Lotito a gennaio chiederà una cifra quasi fuori mercato per farlo partire subito", spiega Niccolò Ceccarini su TMW che poi cita un altro nome:

"Un altro profilo sotto stretta osservazione è Joel Ordoñez, colombiano, classe 2004 del Bruges ,che sta stupendo un po’ tutti a livello internazionale e che grandissime qualità sia fisiche che tecniche. L’Inter ci sta pensando in maniera seria"

