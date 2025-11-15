Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma resta in discussione: il contratto, infatti, scade a giugno 2026. E l'Inter c'è

Matteo Pifferi Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 13:17)

Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma resta in discussione. Il centrocampista ex Sassuolo, che sembrava in uscita già sul finire dello scorso mercato estivo, è riuscito a ritagliarsi spazio conquistando anche la fiducia di Gasperini.

Contro l'Udinese è arrivato un altro gol per Pellegrini, che ha dato il suo contributo finora a suon di gol e buone prestazioni con la Roma prima in classifica al pari dell'Inter. Pellegrini, tuttavia, resta in scadenza di contratto e, per questo, può risultare un'occasione anche per le altre big del campionato:

"E il futuro? Al momento è a tinte giallorosse. Il Napoli lo segue da oltre un anno così come l'Inter e non vuole prendere in considerazione l'ipotesi di un addio a gennaio. La situazione legata al contratto, però, è rimasta invariata.

La scadenza è fissata al 30 giugno 2026 e spiragli per l'eventuale rinnovo non ce ne sono. Non sono in programma incontri con l'agente per parlarne, ma nel calcio non si può escludere nulla a priori", spiega il Messaggero. Pellegrini, tra campionato ed Europa League, ha già totalizzato 3 gol e un assist in questa prima parte di stagione.