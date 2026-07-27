Fabrizio Biasin, come già dichiarato sui social, ha espresso il suo apprezzamento per la bella prova di Andy Diouf nell'amichevole estiva giocata in Germania. Apprezzamento che però non dimentica il problema che ha l'Inter: quello di sostituire un giocatore come Denzel Dumfries in un ruolo delicato come quello della fascia destra.

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"Ieri Diouf si è preso la copertina in maniera appariscente per i due gol nei minuti di recupero. Un tiro da 30 metri e un tiro a giro. Due colpi che dimostrano una tecnica eccellente. Le qualità tecniche le aveva già dimostrate anche prima saltuariamente. Può e deve giocare nel gruppo Inter perché non ci sono queste caratteristiche nel gruppo Inter. E se hai questo tipo di giocate sei all'altezza. Il tema è un altro.

Ed è la grande missione di Chivu e dei suoi collaboratori, in particolare di Mario Cecchi (colui che ha trasformato Denzel Dumfries in un tutto fascia di altissimo livello). Mi sembra che Diouf stia sposando la causa. Ma non è un ruolo semplice, non basta una partita a buon livello per dire che ha risolto il problema sulla corsia destra. Continuo a credere che l'Inter stia cercando l'esterno destro perché non può iniziare la stagione senza certezze", ha dichiarato Fabrizio Biasin a Radio Sportiva.

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Quando si sbloccherà il mercato dell'Inter?

"L'Inter ci sta provando per, un accordo con giocatore e entourage c'è. Diciamo che questa è una questione di metà agosto. Solo se ilabbasserà le sue legittime pretese sul prezzo, ad agosto, si potrà fare. La gran parte dei tifosi ha compreso che non è che non vogliamo prendere i giocatori. Bisogna attendere. Ad agosto succederanno moltissime cose probabilmente concentrate negli ultimi 15 giorni", ha conclusoai microfoni di Radio Sportiva.