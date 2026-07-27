Focus sulla prestazione di Diouf in ottica corsia di destra. Il giornalista ha illustrato nel dettaglio le tempistiche del mercato dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
Fabrizio Biasin, come già dichiarato sui social, ha espresso il suo apprezzamento per la bella prova di Andy Diouf nell'amichevole estiva giocata in Germania. Apprezzamento che però non dimentica il problema che ha l'Inter: quello di sostituire un giocatore come Denzel Dumfries in un ruolo delicato come quello della fascia destra.
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"Ieri Diouf si è preso la copertina in maniera appariscente per i due gol nei minuti di recupero. Un tiro da 30 metri e un tiro a giro. Due colpi che dimostrano una tecnica eccellente. Le qualità tecniche le aveva già dimostrate anche prima saltuariamente. Può e deve giocare nel gruppo Inter perché non ci sono queste caratteristiche nel gruppo Inter. E se hai questo tipo di giocate sei all'altezza. Il tema è un altro.
Quando si sbloccherà il mercato dell'Inter?"L'Inter ci sta provando per Romero, un accordo con giocatore e entourage c'è. Diciamo che questa è una questione di metà agosto. Solo se il Tottenham abbasserà le sue legittime pretese sul prezzo, ad agosto, si potrà fare. La gran parte dei tifosi ha compreso che non è che non vogliamo prendere i giocatori. Bisogna attendere. Ad agosto succederanno moltissime cose probabilmente concentrate negli ultimi 15 giorni", ha concluso Biasin ai microfoni di Radio Sportiva.
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