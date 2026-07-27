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Del futuro di John Stones , svincolato dal Manchester City, e del possibile approdo del difensore in Serie A ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Attenzione al futuro di John Stones, massima attenzione! Sia l'Inter che la Juventus stanno lavorando ed esplorando le condizioni dell'operazioni Stones. Il difensore ha offerte in inghilterra, ci sono state delle chiamate dal Chelsea e dall'Arsenal, ma gradirebbe un'esperienza in Italia. Attenzione perché l'Inter è in contatto con i suoi agenti in maniera diretta da giorni e anche la Juve sta prendendo informazioni sui conti. Bisognerà capire la scelta definitiva del giocatore, ma Inter e juve sono attente a questa possibilità Potrebbe essere una sorpresa per il mercato italiano.