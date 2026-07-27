Si scalda, per l'Inter, la pista che porta a John Stones. A confermarlo è Fabrizio Romano, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a proporre un biennale

Marco Macca
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Sky - Anche la Juve su Stones: il punto sul difensore che piace all'Inter

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Stones

Si scalda, per l'Inter, la pista che porta a John Stones. A confermarlo è Fabrizio Romano, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a proporre un contratto biennale al difensore inglese, disponibile a parametro zero dopo la fine dell'esperienza al Manchester City:

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Getty Images

"Secondo quanto risulta, Inter sta per discutere un contratto biennale con John Stones a parametro zero, colloqui in corso. Anche la Juventus ha approcciato il suo entourage nel fine settimana. La decisione spetta al difensore centrale inglese che ha anche proposte in Premier League".

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