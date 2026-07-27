Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si scalda, per l'Inter, la pista che porta a John Stones. A confermarlo è Fabrizio Romano, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a proporre un contratto biennale al difensore inglese, disponibile a parametro zero dopo la fine dell'esperienza al Manchester City:

Getty Images

"Secondo quanto risulta, Inter sta per discutere un contratto biennale con John Stones a parametro zero, colloqui in corso. Anche la Juventus ha approcciato il suo entourage nel fine settimana. La decisione spetta al difensore centrale inglese che ha anche proposte in Premier League".