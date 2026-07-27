Si scalda, per l'Inter, la pista che porta a John Stones. A confermarlo è Fabrizio Romano, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a proporre un biennale
Sky - Anche la Juve su Stones: il punto sul difensore che piace all'Inter
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Si scalda, per l'Inter, la pista che porta a John Stones. A confermarlo è Fabrizio Romano, secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a proporre un contratto biennale al difensore inglese, disponibile a parametro zero dopo la fine dell'esperienza al Manchester City:
"Secondo quanto risulta, Inter sta per discutere un contratto biennale con John Stones a parametro zero, colloqui in corso. Anche la Juventus ha approcciato il suo entourage nel fine settimana. La decisione spetta al difensore centrale inglese che ha anche proposte in Premier League".
🚨⚫️🔵 Understand Inter are set to discuss a two year deal with John Stones as a free agent, talks ongoing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Juventus also approached his camp over the weekend.
Decision up to the English CB who also has proposals in Premier League. pic.twitter.com/a3pk4TGt7A
© RIPRODUZIONE RISERVATA