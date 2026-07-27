Non è un mistero e lo ha confermato anche Ausilio pubblicamente: l'Inter per la difesa ha messo il Cuti Romero in cima alla lista delle preferenze.

L'ex Juventus e Atalanta, dal canto suo, è disposto a tornare in Italia ma manca ancora l'intesa tra l'Inter e il Tottenham, che per Romero parte da una richiesta iniziale di 50 mln di euro.

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Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di mercato, conferma come l'Inter stia accelerando per arrivare al dunque: "L'Inter accelera per Romero! I nerazzurri hanno mandato un'offerta iniziale al Tottenham e sono fiduciosi di trovare un accordo con gli Spurs. I dialoghi tra i due club sono in corso ed entrambe le squadre vogliono trovare un accordo. Romero vuole unirsi all'Inter", si legge su Twitter.