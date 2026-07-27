L'Inter preme sull'acceleratore per arrivare all'intesa col Tottenham per Romero
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
Non è un mistero e lo ha confermato anche Ausilio pubblicamente: l'Inter per la difesa ha messo il Cuti Romero in cima alla lista delle preferenze.
L'ex Juventus e Atalanta, dal canto suo, è disposto a tornare in Italia ma manca ancora l'intesa tra l'Inter e il Tottenham, che per Romero parte da una richiesta iniziale di 50 mln di euro.
Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di mercato, conferma come l'Inter stia accelerando per arrivare al dunque: "L'Inter accelera per Romero! I nerazzurri hanno mandato un'offerta iniziale al Tottenham e sono fiduciosi di trovare un accordo con gli Spurs. I dialoghi tra i due club sono in corso ed entrambe le squadre vogliono trovare un accordo. Romero vuole unirsi all'Inter", si legge su Twitter.
🚨 Inter Milan accelerate their pursuit of Cristian Romero!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026
⚫️🔵 Nerazzurri submitted an opening bid to Tottenham & are confident of reaching an agreement with Spurs.
🤝 Club-to-club talks ongoing as both sides look to find common ground.
🇦🇷 Romero wants to join Inter. #THFC pic.twitter.com/D3XLNsm0GG
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