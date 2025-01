Credo che questa offerta da 40-45 milioni non arriverà e quindi Frattesi andrà avanti almeno fino a fine stagione all'Inter. Qualcuno lo sta dipingendo come capriccioso, non è così: è un ragazzo molto serio e si metterà a disposizione. A meno che non arrivino questi 40-45 milioni, ma non ci credo: e se dovessero arrivare all'ultimo, devi sostituirlo, come fai?