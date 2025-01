"L’Inter a Praga contro i non irresistibili avversari dello Sparta avrebbe potuto fare più di un gol chiudendo in anticipo la gara. Un gol annullato a Dumfries e altre occasioni sciupate hanno costretto la squadra a restare all’erta fino all’ultimo, aggrappata al gran gol di Lautaro (quinta rete nelle ultime sette gare, segno che il Toro sta tornando ai suoi livelli: undici i gol stagionali). Ma forse non è un caso che l’Inter non abbia segnato di più visto che questo è il quinto 1-0 nelle ultime cinque gare di Champions, quattro vinte e una persa (con il Leverkusen). Manca un altro piccolo sforzo, un solo punto, in casa col Monaco per essere sicuri della qualificazione diretta. L’Inter non è in questo momento uno schiacciasassi, la sconfitta in Supercoppa ha lasciato qualche strascico e modificato alcuni iniziali giudizi enfatici, ma alla fine contano le classifiche: Inzaghi può essere in testa al campionato insieme al Napoli se vincerà il recupero di Firenze ed è vicino alla qualificazione diretta in Champions. I conti si faranno a fine stagione, ora l’importante è essere lì. Quel che si può dire già adesso però è che, se si vuole vincere la Champions, serve essere più concreti in avanti".