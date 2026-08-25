L'Inter lavora in queste ore soprattutto sul fronte cessioni, per piazzare quei calciatori che non sono centrali nel progetto di Chivu
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L'Inter lavora in queste ore soprattutto sul fronte cessioni, per piazzare quei calciatori che non sono centrali nel progetto di Chivu. Fra loro, seppur con situazioni diverse, anche Asllani e Massolin, in procinto di lasciare i nerazzurri.
Della loro situazione ha parlato su X Fabrizio Biasin:
"Inter, due cose: Asllani / Con l’Al Jazira si ragiona per un pacchetto complessivo da 6.5 milioni tra prestito e riscatto. Massolin / Il centrocampista francese andrà a giocare in prestito in Ligue 1 (tre club in ballo)".
Inter, due cose:— Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 25, 2026
Asllani / Con l’Al Jazira si ragiona per un pacchetto complessivo da 6.5 milioni tra prestito e riscatto.
Massolin / Il centrocampista francese andrà a giocare in prestito in Ligue 1 (tre club in ballo). pic.twitter.com/HdQucE0v3z
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