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Kristjan Asllani si avvicina all’Al Jazira. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Inter e club emiratino hanno raggiunto un accordo sulla struttura dell’operazione e adesso si stanno sistemando gli ultimi dettagli.

La novità importante riguarda anche il giocatore, che avrebbe dato la propria apertura al trasferimento.

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Le cifre dell’accordo per Asllani

Romano ha fatto il punto sull’operazione:

«Accordo tra l’Inter e l’Al Jazira per Asllani: 2 mln di prestito e diritto di riscatto a 6,5 che diventa obbligo a determinate condizioni».

L’Al Jazira verserebbe dunque 2 milioni di euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto sarebbe fissato a 6,5 milioni. La formula prevede inoltre che il diritto possa trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate al numero di presenze dell'albanese.

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C’è l’apertura del giocatore

Non è ancora tutto definito, perché restano alcuni dettagli da mettere a posto tra le parti.

«In discussione i dettagli, c’è l’apertura del giocatore».

Un passaggio importante, visto che la disponibilità di Asllani rende adesso più concreta la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Inter e Al Jazira hanno quindi impostato l’operazione. Ora resta da completare il lavoro sugli ultimi aspetti prima della chiusura definitiva.