L'Inter è al lavoro per formalizzare l'operazione Asllani in uscita: il centrocampista albanese andrà all'Al Jazira, negli Emirati Arabi
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Ad una settimana dalla fine del mercato, l'Inter è ancora attiva, anche se in questa fase più in uscita che in entrata. Al momento, infatti, la situazione più calda riguarda Asllani, destinato a lasciare l'Inter nelle prossime ore.
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter è in trattativa avanzata con l'Al Jazira, squadra degli Emirati Arabi Uniti. C'è la possibilità che l'affare si chiuda anche nelle prossime ore.
Sky riporta anche le cifre dell'operazione Asllani-Al Jazira: si tratta di un prestito a 1,5 mln di euro più 5 milioni di obbligo di riscatto ma condizionato al numero di presenze del centrocampista albanese. Come riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, manca solo l'accordo tra Asllani e l'Al Jazira.
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