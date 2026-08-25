L'Inter è al lavoro per formalizzare l'operazione Asllani in uscita: il centrocampista albanese andrà all'Al Jazira, negli Emirati Arabi

Matteo Pifferi
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Ad una settimana dalla fine del mercato, l'Inter è ancora attiva, anche se in questa fase più in uscita che in entrata. Al momento, infatti, la situazione più calda riguarda Asllani, destinato a lasciare l'Inter nelle prossime ore.

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Accordo per Asllani

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter è in trattativa avanzata con l'Al Jazira, squadra degli Emirati Arabi Uniti. C'è la possibilità che l'affare si chiuda anche nelle prossime ore.

Asllani
Getty Images

Sky riporta anche le cifre dell'operazione Asllani-Al Jazira: si tratta di un prestito a 1,5 mln di euro più 5 milioni di obbligo di riscatto ma condizionato al numero di presenze del centrocampista albanese. Come riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, manca solo l'accordo tra Asllani e l'Al Jazira.

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