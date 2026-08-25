VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Nuovo arrivo per l'Inter U23: il club nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Tommaso Fumagalli. Attaccante classe 2000, arriva a titolo definitivo dal Como: sarà il quarto over a disposizione di Stefano Vecchi dopo Prestia, Melgrati e Fiordilino.

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Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Tommaso Fumagalli dal Como.

L'attaccante classe 2000 si trasferisce all'Inter U23 a titolo definitivo.

Nato a Bellinzago Lombardo il 20 febbraio 2000, Fumagalli muove i primi passi nel mondo del calcio con i pulcini dell'Inter: nel 2018 entra nelle giovanili della Giana Erminio, con cui esordisce tra i professionisti nel gennaio 2019 in una partita di Coppa Italia Serie C. Dopo un'esperienza al Caravaggio torna alla Giana Erminio, con cui vince il campionato di Serie D: le sue prestazioni gli valgono la chiamata del Como, con cui conquista la promozione in Serie A nella stagione 2023/24. Da quel momento, Fumagalli vive diverse esperienze in prestito con Cosenza, Virtus Entella e Reggiana, con cui colleziona un totale di 61 presenze e 5 gol in Serie B.

(inter.it)