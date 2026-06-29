In diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della ricerca dell'Inter di un esterno destro sul mercato

Marco Astori Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 09:32)

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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della ricerca dell'Inter di un esterno destro sul mercato: "Se ho dei nomi da fare all'Inter per l'esterno? Credo che loro li sappiano, non hanno bisogno di chiedere a me.

Dove stanno guardando? Secondo me hanno in mano un tot di soldi, X milioni: perso Palestra, che ne sarebbe costati tanti, ora devono decidere se insistere su un esterno importante che costa tanto e averne meno per altri ruoli, oppure se fare scelte diverse e investire più da altre parti e trovare lì una soluzione meno di primissimo piano alla Dodo.

Io non so dove stanno andando ma un ragionamento su un paio di esterni lo stanno già facendo", ha concluso.