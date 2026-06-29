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Biasin: “Inter ha in mano tot soldi per l’esterno: e so che stanno facendo un ragionamento su…”

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In diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della ricerca dell'Inter di un esterno destro sul mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della ricerca dell'Inter di un esterno destro sul mercato: "Se ho dei nomi da fare all'Inter per l'esterno? Credo che loro li sappiano, non hanno bisogno di chiedere a me.

Inter Marotta Ausilio
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Dove stanno guardando? Secondo me hanno in mano un tot di soldi, X milioni: perso Palestra, che ne sarebbe costati tanti, ora devono decidere se insistere su un esterno importante che costa tanto e averne meno per altri ruoli, oppure se fare scelte diverse e investire più da altre parti e trovare lì una soluzione meno di primissimo piano alla Dodo.

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Io non so dove stanno andando ma un ragionamento su un paio di esterni lo stanno già facendo", ha concluso.

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