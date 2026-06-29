L'esterno croato non ha negato di essere stato vicino a un ritorno in nerazzurro a gennaio, e non ha ancora chiuso la porta

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 09:16)

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Hanno avuto grande risonanza le parole rilasciate da Ivan Perisic dagli Stati Uniti. L'esterno croato non ha negato di essere stato vicino a un ritorno all'Inter a gennaio, e sembra non aver ancora chiuso la porta a questa ipotesi. Tuttosport ha analizzato questo scenario: "Con la carta d'identità che dice 38 anni da compiere a febbraio, il croato non sembra proprio il profilo ideale per un'Inter che, da quando Oaktree è arrivata al timone della società, punta su una linea più verde e futuribile, non più sull'usato sicuro chilometrato, appetibile soprattutto quando il costo del cartellino è molto basso o addirittura nullo. Ivan, però, all'Inter ha lasciato un grande ricordo, vanta un'esperienza europea da veterano di tante campagne in Champions e, dettaglio non da poco, a Milano sponda nerazzurra ci verrebbe correndo".

"Ora che Denzel ha salutato la Benamata e che Palestra, primo nome della lista per sostituirlo, è volato al Chelsea con un bel ciaone, il croato non esclude il ritorno. «Dipende dal presidente e dal direttore. Sanno dove trovarmi», sono state le parole dell'esterno. Una candidatura in piena regola, e chissà cosa ne pensa il Psv, con il quale il giocatore è sotto contratto fino al 2027. Quel che è certo è che Perisic, ogni volta che ne ha avuto la possibilità, non ha mai lesinato parole d'amore per l'Inter".

"Il suo sarebbe un profilo che tornerebbe buono come alternativa su entrambi gli esterni, soprattutto a sinistra - non il titolare per la fascia destra. I nomi più caldi per la successione a Dumfries in questo momento sono di sicuro altri, ma con un Perisic che si candida così, chissà. Quel che è certo è che l'Inter avrà bisogno di un esterno in organico, visto che il titolare a destra è andato al Real Madrid. Perisic, se arrivasse una chiamata da un numero nerazzurro, risponderebbe in un nanosecondo - e l'Inter stavolta avrebbe la certezza che l'interlocutore sarebbe assolutamente intenzionato a sposare il progetto".