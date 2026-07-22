L'aggiornamento sulla trattativa con il Tottenham per Djed Spence
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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiSecondo quanto riferito da Sportmediaset, l'Inter avrebbe preso una decisione per quanto riguarda la trattativa per l'esterno inglese Djed Spence.
L'Inter ha deciso al momento di non procedere per Spence. La richiesta del Tottenham per l'esterno supera i 40M di sterline (circa 47M di euro), cifra ritenuta eccessivamente alta dal club nerazzurro, che continua a valutare diversi profili.
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