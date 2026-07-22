L'aggiornamento sulla trattativa con il Tottenham per Djed Spence

Andrea Della Sala
Screenshot 2026-07-22 alle 10.55.34

VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l'Inter avrebbe preso una decisione per quanto riguarda la trattativa per l'esterno inglese Djed Spence.

Spence e non solo. Inter al lavoro ancora sull'esterno destro dopo l'addio a Dumfries
Getty Images

L'Inter ha deciso al momento di non procedere per Spence. La richiesta del Tottenham per l'esterno supera i 40M di sterline (circa 47M di euro), cifra ritenuta eccessivamente alta dal club nerazzurro, che continua a valutare diversi profili.

Spence

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti