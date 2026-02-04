Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così di Mauro Icardi e del tentativo della Juventus per prenderlo a gennaio: "La Signora ci ha provato seriamente e non è nemmeno la prima volta, Spalletti tra l’altro ci avrebbe lavorato più che volentieri.

Le cose non si sono incastrate perché a Istanbul non sono fessi e sanno che tra breve in Champions andrà in scena un playoff infuocato. Per il resto posso garantirvi che Mauro Icardi tornerebbe di corsa all’Inter, è il suo desiderio più grande da tanto tempo. E sarebbe disposto anche troncarsi l’ingaggio. Ma è anche vero che non tutti i desideri vanno in porto".