FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin rivela: “Il più grande sogno da tempo di Icardi è l’Inter! E per tornare è disposto a…”

calciomercato

Biasin rivela: “Il più grande sogno da tempo di Icardi è l’Inter! E per tornare è disposto a…”

Biasin rivela: “Il più grande sogno da tempo di Icardi è l’Inter! E per tornare è disposto a…” - immagine 1
Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così di Mauro Icardi e del tentativo della Juventus
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così di Mauro Icardi e del tentativo della Juventus per prenderlo a gennaio: "La Signora ci ha provato seriamente e non è nemmeno la prima volta, Spalletti tra l’altro ci avrebbe lavorato più che volentieri.

Biasin rivela: “Il più grande sogno da tempo di Icardi è l’Inter! E per tornare è disposto a…”- immagine 2

Le cose non si sono incastrate perché a Istanbul non sono fessi e sanno che tra breve in Champions andrà in scena un playoff infuocato. Per il resto posso garantirvi che Mauro Icardi tornerebbe di corsa all’Inter, è il suo desiderio più grande da tanto tempo. E sarebbe disposto anche troncarsi l’ingaggio. Ma è anche vero che non tutti i desideri vanno in porto".

Leggi anche
Mercato, già segnato il futuro dei 5 in scadenza! E anche questi 2 lasceranno l’Inter in...
Mercato, clamoroso retroscena: Inter stava per proporre il rinnovo di un altro anno a…

© RIPRODUZIONE RISERVATA