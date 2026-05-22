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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Thuram? No, ecco chi potrebbe essere il sacrificato: già arrivate offerte da 40 mln”

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Biasin: “Thuram? No, ecco chi potrebbe essere il sacrificato: già arrivate offerte da 40 mln”

Biasin: “Thuram? No, ecco chi potrebbe essere il sacrificato: già arrivate offerte da 40 mln” - immagine 1
Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato in uscita e di una possibile cessione importante
Andrea Della Sala Redattore 

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Durante il podcast L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato in uscita e di una possibile cessione importante:

Biasin: “Thuram? No, ecco chi potrebbe essere il sacrificato: già arrivate offerte da 40 mln”- immagine 2

"Thuram ha una clausola, lui ha detto di stare benissimo a Milano. Bisogna tenere presente che fuori Thuram lo devi rimpiazzare e non è la cosa più facile del mondo. È vero che faresti una grossa plusvalenza. C'è un giocatore, Aleksandar Stankovic che verrà riscattato per 23 milioni e sono già arrivate offerte dalla Premier vicine ai 40 mln. Potrebbe essere il sacrificato, lo farebbero a malincuore, ma potrebbe essere il sacrificato". 

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