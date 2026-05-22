"Thuram ha una clausola, lui ha detto di stare benissimo a Milano. Bisogna tenere presente che fuori Thuram lo devi rimpiazzare e non è la cosa più facile del mondo. È vero che faresti una grossa plusvalenza. C'è un giocatore, Aleksandar Stankovic che verrà riscattato per 23 milioni e sono già arrivate offerte dalla Premier vicine ai 40 mln. Potrebbe essere il sacrificato, lo farebbero a malincuore, ma potrebbe essere il sacrificato".