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Il ritorno all'Inter diresta un'ipotesi suggestiva e che resta sullo sfondo. Ne ha parlatoin diretta su Cronache di Spogliatoio.

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"Perisic è in attesa dell'Inter, lui spera vengano a portarlo a Milano: come a gennaio sperava si trovasse l'incastro. Fisicamente è integro, quel ruolo lo fa meglio di tutti e conosce l'ambiente.

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Può essere la soluzione tampone che però l'Inter non prende al momento come ideale, vuole trovare uno di prospettiva e cercano questo giocatore".