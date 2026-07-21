Il ritorno all'Inter di Ivan Perisic resta un'ipotesi suggestiva e che resta sullo sfondo. Ne ha parlato Fabrizio Biasin

Marco Astori
Perisic-allenamento

VIDEO / Perisic in attesa di una chiamata da parte dell'Inter? Ecco come si allena l'esterno

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Il ritorno all'Inter di Ivan Perisic resta un'ipotesi suggestiva e che resta sullo sfondo. Ne ha parlato Fabrizio Biasin in diretta su Cronache di Spogliatoio.

ivan perisic ciao inter
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"Perisic è in attesa dell'Inter, lui spera vengano a portarlo a Milano: come a gennaio sperava si trovasse l'incastro. Fisicamente è integro, quel ruolo lo fa meglio di tutti e conosce l'ambiente.

Inter Perisic
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Può essere la soluzione tampone che però l'Inter non prende al momento come ideale, vuole trovare uno di prospettiva e cercano questo giocatore".

Perisic

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