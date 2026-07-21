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Prosegue in ritiro tedesco dell'Inter in preparazione alla nuova stagione sotto gli occhi di un attentissimo Cristian Chivu. La Gazzetta dello Sport è entrata così nei metodi comunicativi e non solo del tecnico nerazzurro: Chivu ha tutto sotto controllo. Vede e volendo può anche rivedere i suoi in allenamento. Le immagini non mancano, anche alcune più “televisive”, da una prospettiva più alta. I social sono i primi a beneficiarne ma, perché no, magari anche l’allenatore che così può riguardarsi qualche movimento da una visuale… elevata grazie al drone che sorvola il campo e al quale non sfugge nulla di ciò che accade sotto di lui.

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Ma anche il vocabolario del ritiro in questa fase sta diventando un qualcosa di costante e riconoscibile. “Qualità” ripete spessissimo Chivu ai suoi durante le esercitazioni. “Intensità” è un’altra richiesta frequente. Poi un “fai la scelta giusta” si alza dallo stesso campo ed è la voce di Mario Cecchi, il tattico nerazzurro. Il tutto mentre anche le voci dei giocatori si sovrappongono, incitandosi a vicenda mentre si sfidano a gruppi. E ancora: “Chi perde… pallonate” scherzano prima di iniziare un nuovo esercizio.

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Il clima è sereno, disteso. I quattro campi a disposizione all’interno del centro sportivo dell’Aasen permettono anche a Chivu di diversificare i momenti della seduta, mentre quello in cui c’è anche un canestro permette ai giocatori di fare anche qualche tiro e qualche sfida a basket. Pochi minuti, una parentesi di svago per il gruppo che sta continuando a lavorare comunque con grande intensità.