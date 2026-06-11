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Biasin svela: “Prima di Solet Inter voleva questo difensore e lui non aveva minimamente chiuso”

Biasin svela: “Prima di Solet Inter voleva questo difensore e lui non aveva minimamente chiuso” - immagine 1
Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter in difesa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter in difesa: "Solet è una prima scelta per la difesa, non la primissima: l'Inter si è presa il suo tempo perché voleva capire cosa succedeva sul fronte Mancini-Roma.

Biasin svela: “Prima di Solet Inter voleva questo difensore e lui non aveva minimamente chiuso”- immagine 2
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Era lui il difensore italiano: all'Inter piaceva l'idea di arrivare a lui e Mancini non aveva chiuso minimamente alla possibilità di venire, ma erano tutti ragionamenti fatti pre-qualificazione alla Roma alla Champions.

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Ora lui al 90% rinnoverà con la Roma da capitano. Poteva essere una soluzione molto interessante per l'Inter, ora probabilmente arriverà Solet", ha concluso.

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