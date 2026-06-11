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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin svela: “Prima di Solet Inter voleva questo difensore e lui non aveva minimamente chiuso”
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Biasin svela: “Prima di Solet Inter voleva questo difensore e lui non aveva minimamente chiuso”
Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter in difesa
Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter in difesa: "Solet è una prima scelta per la difesa, non la primissima: l'Inter si è presa il suo tempo perché voleva capire cosa succedeva sul fronte Mancini-Roma.
Era lui il difensore italiano: all'Inter piaceva l'idea di arrivare a lui e Mancini non aveva chiuso minimamente alla possibilità di venire, ma erano tutti ragionamenti fatti pre-qualificazione alla Roma alla Champions.
Ora lui al 90% rinnoverà con la Roma da capitano. Poteva essere una soluzione molto interessante per l'Inter, ora probabilmente arriverà Solet", ha concluso.
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