Sull'Inter soffia un vento nuovo, giovane, che ha dato nuova linfa e che, in situazioni come quella attuale, danno decisamente meno grattacapi all'allenatore. E' cambiato il mondo dell'attacco nerazzurro.
Inter, vento nuovo. Gazzetta: “Dall’Arabia Inzaghi ripenserà a quando dalla panchina…”
Con le ottime prestazioni di Bonny ed Esposito, anche l'infortunio a Thuram fa meno paura. E chissà, come scrive la Gazzetta dello Sport, cosa ne penserà Simone Inzaghi, che nella sua avventura a Milano non ha avuto di certo la stessa fortuna:
"... Visto il vento giovane, preoccupa meno l’infortunio di Thuram, che sarà rimpiazzato adeguatamente. Dall’Arabia, invece, Simone ripenserà ai tempi in cui dalla panchina si alzavano ciondolanti Arnautovic, Taremi e Correa".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
