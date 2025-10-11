FC Inter 1908
Sull'Inter soffia un vento nuovo, giovane, che ha dato nuova linfa e che, in situazioni come quella attuale, danno decisamente meno grattacapi
Sull'Inter soffia un vento nuovo, giovane, che ha dato nuova linfa e che, in situazioni come quella attuale, danno decisamente meno grattacapi all'allenatore. E' cambiato il mondo dell'attacco nerazzurro.

Con le ottime prestazioni di Bonny ed Esposito, anche l'infortunio a Thuram fa meno paura. E chissà, come scrive la Gazzetta dello Sport, cosa ne penserà Simone Inzaghi, che nella sua avventura a Milano non ha avuto di certo la stessa fortuna:

"... Visto il vento giovane, preoccupa meno l’infortunio di Thuram, che sarà rimpiazzato adeguatamente. Dall’Arabia, invece, Simone ripenserà ai tempi in cui dalla panchina si alzavano ciondolanti Arnautovic, Taremi e Correa".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

