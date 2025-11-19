Il tecnico avrebbe chiesto a Lotito e Fabiani due calciatori dell'Inter per gennaio, però irraggiungibili: ecco chi sono

Marco Astori Redattore 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 08:46)

La situazione a livello di mercato in casa Lazio è chiara: il club ha bisogno di realizzare plusvalenze per poter tornare ad intervenire in entrata a gennaio. Ecco perché anche l'Inter è tra le società ad aver messo gli occhi su alcuni pezzi importanti dei biancocelesti, da Gila e Rovella (attualmente infortunato) fino a Guendouzi.

Di contro, Sarri ha aperto ad una cessione illustre purché questa possa finalmente aprire il mercato in entrata. E, come racconta oggi Il Messaggero, il tecnico avrebbe chiesto a Lotito e Fabiani due calciatori dell'Inter, però irraggiungibili.

Si legge: "Guendouzi è tra i big che il club può sacrificare per cercare di dare a Sarri i rinforzi più adatti a centrocampo, dove Zielinski, Frattesi e lo stesso Mainoo non sono alla portata. Ilic sarebbe più accessibile, ma senza cessioni il "totonome" resterà solo un gioco fine a sé stesso".