La situazione a livello di mercato in casa Lazio è chiara: il club ha bisogno di realizzare plusvalenze per poter tornare ad intervenire in entrata a gennaio. Ecco perché anche l'Inter è tra le società ad aver messo gli occhi su alcuni pezzi importanti dei biancocelesti, da Gila e Rovella (attualmente infortunato) fino a Guendouzi.
Da Roma svelano: "Sarri ha chiesto questi 2 dell'Inter a Lotito, ma non sono alla portata"
Da Roma svelano: “Sarri ha chiesto questi 2 dell’Inter a Lotito, ma non sono alla portata”
Il tecnico avrebbe chiesto a Lotito e Fabiani due calciatori dell'Inter per gennaio, però irraggiungibili: ecco chi sono
Di contro, Sarri ha aperto ad una cessione illustre purché questa possa finalmente aprire il mercato in entrata. E, come racconta oggi Il Messaggero, il tecnico avrebbe chiesto a Lotito e Fabiani due calciatori dell'Inter, però irraggiungibili.
Si legge: "Guendouzi è tra i big che il club può sacrificare per cercare di dare a Sarri i rinforzi più adatti a centrocampo, dove Zielinski, Frattesi e lo stesso Mainoo non sono alla portata. Ilic sarebbe più accessibile, ma senza cessioni il "totonome" resterà solo un gioco fine a sé stesso".
