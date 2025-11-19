Nel calcio le cose cambiano in fretta e il percorso di Guendouzi alla Lazio ne è l'esempio. L'ex OM sta soffrendo il ritorno al 4-3-3 di Sarri e tutto ruota attorno al recente mercato bloccato. Non è una questione di sistema di gioco, visto che il francese era insostituibile due anni fa col Comandante. Un rendimento che per forza di cose ne ha fatto crollare il valore.