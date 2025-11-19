Spunta un nome tutto nuovo in casa Lazio che interessa all'Inter, oltre a quelli di Mario Gila e Nicolò Rovella già presenti sul taccuino: si tratta di Matteo Guendouzi, non più un intoccabile biancoceleste come lo era qualche mese fa. Lo spiega oggi Il Messaggero: "Da intoccabile a cedibile.
Mercato, né Gila né Rovella: l’Inter vuole un nome tutto nuovo dalla Lazio. E Lotito apre
Nel calcio le cose cambiano in fretta e il percorso di Guendouzi alla Lazio ne è l'esempio. L'ex OM sta soffrendo il ritorno al 4-3-3 di Sarri e tutto ruota attorno al recente mercato bloccato. Non è una questione di sistema di gioco, visto che il francese era insostituibile due anni fa col Comandante. Un rendimento che per forza di cose ne ha fatto crollare il valore.
Altro che i 50 milioni di euro della vecchia clausola. Oggi l'ex Arsenal ne vale 25-30, ma ciò non toglie che la Lazio, costretta a fare plusvalenze visto lo spettro del mercato a saldo zero dietro l'angolo, prenderà in considerazione offerte al ribasso. Rispetto al passato, adesso gli interessamenti dalla Premier League (Newcastle e Aston Villa) verrebbero accolti meglio, così come quello dell'Inter rimbalzato nei giorni scorsi dalla Francia.
