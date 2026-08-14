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L'Inter si fa sotto per Luca Reggiani. Il giovane difensore classe 2007, acquistato nel 2024 dal Borussia Dortmund per circa 5 milioni dalle giovanili del Sassuolo, e che oggi ha un valore di circa 10 milioni di euro (Transfermarkt), in questa stagione ha esordito con la prima squadra, collezionando otto presenze in Bundesliga.

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Ma non è escluso un suo ritorno in Italia, tanto che, secondo la BILD, l'Inter avrebbe già preso contatti con gli agenti del calciatore, che sarebbe anche felice all'idea di tornare in Italia. In ogni caso, secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa non si preannuncia facile, dato che da Dortmund non hanno al momento alcuna intenzione di vendere il proprio talento:

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"La trattativa per il difensore del Borussia Dortmund si sta facendo seria! Diversi club di Serie A sono interessati. Secondo la BILD, l'Inter è tra questi. La squadra, che partecipa alla Champions League, ha già contattato gli agenti del giocatore".

(Fonte: BILD)