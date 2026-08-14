Iter delle visite mediche sostenuto da parte dell'esternoe che nel pomeriggio diventerà un nuovo giocatore dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"
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Dopo essere arrivato nella tarda serata di ieri, Djed Spence ha sostenuto le visite mediche in mattina e si prepara per firmare con l'Inter.
Come appurato da Fcinter1908, l'esterno inglese ha svolto le visite mediche e sostenuto l'idoneità fisica al Coni. Iter completato nella tarda mattinata. Nel pomeriggio il passaggio nella sede dell'Inter dove firmerà il contratto coi nerazzurri.
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