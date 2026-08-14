"L'opera di Beppe Marotta e Piero Ausilio non è ancora completa. Riemersi da una fase di stallo legata a diversi fattori, all’interno di una sessione estiva che ha riservato più imprevisti del solito, gli uomini mercato dell’Inter hanno ancora le maniche rimboccate perché manca un ultimo tassello". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Curtis Jones, prossimo obiettivo di mercato dell'Inter.

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"L’avvicinarsi della fine della sessione estiva del mercato potrebbe generare finalmente una crepa tale da scalfire il muro eretto dai Reds. L’Inter aspetta da tempo proprio questo: uno sconto dai 40 milioni di euro chiesti fin dal primo momento, nonostante il rifiuto netto del calciatore di ascoltare proposte di rinnovo e quindi con il rischio concreto di perderlo a parametro zero tra qualche mese. La strategia nerazzurra non prevede però soltanto la vigile attesa. La cessione ormai definita di Frattesi (in attesa di piazzare anche Asllani e Massolin, a condizioni diverse però) dà infatti margine economico per alzare l’offerta e avvicinarsi in qualche modo a quel compromesso che permetterebbe finalmente a Chivu di abbracciare il suo rinforzo per la mediana", aggiunge poi il quotidiano.

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Curtis Jones, dal canto suo, continua a dare segnali (social) della sua volontà di trasferirsi all'Inter in attesa che le due società trovino un accordo sulla cifra. "Tra i Campioni d’Italia e il calciatore c’è già un accordo su commissioni e ingaggio, manca quello tra i due club che potrebbe però arrivare presto: in agenda ci sono già ulteriori contatti per cercare un compromesso a stretto giro. Probabile che alla fine il punto di caduta possa essere tra i 30 e i 35 milioni di euro, bonus inclusi. Il Liverpool ha chiesto a più riprese di inserire anche una percentuale sulla futura rivendita e anche su questo aspetto bisognerà lavorare per sciogliere eventualmente il nodo legato all’entità della stessa", la chiosa del CorSport.