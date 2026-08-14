Sky Sport rivela la probabile formazione dell’Inter in vista dell’amichevole contro il Real Betis, ultimo test precampionato dei nerazzurri

Alessandro De Felice
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PROBABILE FORMAZIONE

Domani sera, allo stadio San Nicola di Bari, si chiude il precampionato dell’Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu sono attesi dall’ultimo test amichevole prima dell’inizio della stagione contro il Real Betis, formazione che milita in Liga.

Per il tecnico dell’Inter sarà l’occasione per il test generale e le ultime prove ad una settimana dal primo impegno ufficiale, la gara di campionato a San Siro contro il Monza, in programma sabato 22 agosto alle 18.30.

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Sky Sport rivela la probabile formazione dell’Inter in vista dell’amichevole contro il Real Betis.

Chivu

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