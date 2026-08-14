Davide Frattesi saluta l’Inter. Il centrocampista classe 1999 è pronto ad iniziare la sua avventura alla Lazio. Pochi minuti fa, Frattesi è arrivato all’aeroporto milanese di Linate, dove è in programma alle 17 il volo che lo porterà nella Capitale.

Getty Images

Frattesi lascia l’Inter dopo tre stagioni. Le due società hanno raggiunte nelle ultime ore l’accordo definitivo sulla base del prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e il 50% futura rivendita in favore del club nerazzurro.

Dopo il mancato via libera della Lega Serie A, i due presidenti Lotito e Marotta si sono sentiti telefonicamente per riformulare i dettagli dell’operazione e trovare una nuova intesa.

Getty Images

Frattesi sbarcherà all’aeroporto di Fiumicino alle ore 18:00, per poi sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alla firme del contratto di un anno più quattro che lo legherà al club biancoceleste.