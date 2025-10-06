Ademola Lookman era il primo nome di casa Inter per l’attacco, ma non l’unico . Un altro era quello di Christopher Nkunku, finito poi al Milan, ma c’era un terzo profilo in orbita in estate.

La società nerazzurra, infatti, era stata informata anche su Jadon Sancho nei giorni in cui era in stand-by la trattativa per Ademola Lookman.

Come riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro però una chiamata non l’ha mai fatta per entrare nel vivo della trattativa. Si è trattato di un nome proposto e valutato dunque, ma i dirigenti dell’Inter non hanno avviato una vera e propria operazione di mercato per l’esterno offensivo inglese.