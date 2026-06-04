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Borghi sicuro: “Ecco il giocatore che l’Inter deve prendere sul mercato”

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Sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del prototipo di giocatore che serve ai nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del prototipo di giocatore che serve ai nerazzurri: "L'Inter ha qualcosa da sistemare a livello di centrocampo e trequarti.

Borghi sicuro: “Ecco il giocatore che l’Inter deve prendere sul mercato”- immagine 2
Getty Images

Da anni insegue un giocatore creativo in grado di portare soluzioni anche individuali nell'uno contro uno, un collegamento tra centrocampo e attacco. Si era parlato di Gudmundsson, Nico Paz, Lookman e addirittura Diaby: quello è un giocatore che l'Inter deve mettere nel motore anche se non sarà semplicissimo".

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