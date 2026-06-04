Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Borghi sicuro: “Ecco il giocatore che l’Inter deve prendere sul mercato”
calciomercato
Borghi sicuro: “Ecco il giocatore che l’Inter deve prendere sul mercato”
Sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del prototipo di giocatore che serve ai nerazzurri
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del prototipo di giocatore che serve ai nerazzurri: "L'Inter ha qualcosa da sistemare a livello di centrocampo e trequarti.
Da anni insegue un giocatore creativo in grado di portare soluzioni anche individuali nell'uno contro uno, un collegamento tra centrocampo e attacco. Si era parlato di Gudmundsson, Nico Paz, Lookman e addirittura Diaby: quello è un giocatore che l'Inter deve mettere nel motore anche se non sarà semplicissimo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA