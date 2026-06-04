UFFICIALE / Cocchi cambia agente e passa nella scuderia di Lucci

Il calciatore, che secondo alcune fonti potrebbe essere una delle carte di scambio per Palestra, avrà lo stesso agente del calciatore dell'Atalanta

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 16:45)

Di lui si è parlato in chiave Palestraperché potrebbe essere la pedina di scambio che l'Inter potrebbe mettere sul tavolo con l'offerta per l'Atalanta per avere l'esterno destro. Matteo Cocchi, l'esterno mancino dell'Under23 nerazzurra, che ha giocato anche con Chivu in prima squadra da titolare, nella partita di Coppa Italia contro il Torino.

Ha giocato anche nell'ultima gara di campionato contro il Bologna ed è stato aggregato spesso in prima squadra: lo abbiamo visto anche festeggiare con Lautaro e compagni per la vittoria dello Scudetto.

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Nel pomeriggio è arrivato un annuncio ufficiale che lo riguarda: il giocatore nerazzurro ha cambiato agente. Dall'agenzia di Raiola il calciatore è entrato a far parte della World Soccer Agency, l'agenzia che fa capo ad Alessandro Lucci. È anche il procuratore di Marco Palestra.