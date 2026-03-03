FC Inter 1908
Braglia: “Vedrei bene Vicario alla Juventus mentre all’Inter consiglio questo nome”

L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così del mercato dei portieri che potrebbe e dovrebbe coinvolgere anche Inter e Juventus:

"Juve e Inter sono big, devono partire da certezze. Caprile è valido, ma non so. Io aggiungerei anche Meret, che è altrettanto valido e per me lascerà Napoli. Sarebbe meglio che cambiasse aria. Io, se devo fare una scala di valori, Meret e Vicario sono due certezze per le due big.

Carnesecchi è di prospettiva, Caprile dovrebbe fare più esperienza. Vedrei Meret all'Inter e Vicario alla Juve. Per me è l'Atalanta che non vuole mollare Carnesecchi, che deve comunque maturare. Gli fa ancora molto comodo all'Atalanta per rimanere lì in alto"

