L'ex portiere Simone Braglia , intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così del mercato dei portieri che potrebbe e dovrebbe coinvolgere anche Inter e Juventus:

"Juve e Inter sono big, devono partire da certezze. Caprile è valido, ma non so. Io aggiungerei anche Meret, che è altrettanto valido e per me lascerà Napoli. Sarebbe meglio che cambiasse aria. Io, se devo fare una scala di valori, Meret e Vicario sono due certezze per le due big.