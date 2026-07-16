Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, il giornalista ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di due giocatori del Tottenham
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Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Enzo Bucchioni ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di due giocatori del Tottenham: Cristian Romero e Djed Spence. Per il giornalisti sarebbero colpi straordinari per il club nerazzurro che ha palesato qualche difficoltà in queste settimane di mercato.
"Sarebbero colpi straordinari. Romero è uno dei più forti in circolazione, per testa soprattutto. L'altro è cresciuto moltissimo. Forse è una reazione allo schiaffo di Palestra, per dare un segnale. Altrimenti fatico a giustificare un'operazione così".
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