GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Enzo Bucchioni ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di due giocatori del Tottenham: Cristian Romero e Djed Spence. Per il giornalisti sarebbero colpi straordinari per il club nerazzurro che ha palesato qualche difficoltà in queste settimane di mercato.

"Sarebbero colpi straordinari. Romero è uno dei più forti in circolazione, per testa soprattutto. L'altro è cresciuto moltissimo. Forse è una reazione allo schiaffo di Palestra, per dare un segnale. Altrimenti fatico a giustificare un'operazione così".