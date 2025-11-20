Asllani ha fatto bene con la Nazionale, va ai playoff. Ottimo secondo tempo con la Juve, ha fatto anche gol, èp un giocatore che ci piace, l'abbiamo preso in prestito, sta facendo bene, sta al mister. Riscatto? Siamo a neanche a un terzo del campionato, vediamolo all'opera. Si deve confermare per essere noi invogliati a riscattarlo