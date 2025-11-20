FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Cairo: “Riscatto Asllani? Ci piace, deve confermarsi per invogliarci a tenerlo”

calciomercato

Cairo: “Riscatto Asllani? Ci piace, deve confermarsi per invogliarci a tenerlo”

Cairo: “Riscatto Asllani? Ci piace, deve confermarsi per invogliarci a tenerlo” - immagine 1
Il presidente del Torino, intervistato a margine dell'evento Rcs, ha parlato del futuro di Asllani in prestito dall'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervistato a margine dell'evento Rcs, ha parlato del futuro di Asllani in prestito dall'Inter:

Cairo: “Riscatto Asllani? Ci piace, deve confermarsi per invogliarci a tenerlo”- immagine 2

Asllani ha fatto bene con la Nazionale, va ai playoff. Ottimo secondo tempo con la Juve, ha fatto anche gol, èp un giocatore che ci piace, l'abbiamo preso in prestito, sta facendo bene, sta al mister. Riscatto? Siamo a neanche a un terzo del campionato, vediamolo all'opera. Si deve confermare per essere noi invogliati a riscattarlo

Leggi anche
Gds – Inter su Adeyemi, è tutto vero: ecco perché Marotta si muove. Vuole che Chivu…
CorSera – Calhanoglu, muro Inter. Offerto a Marotta e Ausilio un big in rotta con il suo club

© RIPRODUZIONE RISERVATA