Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervistato a margine dell'evento Rcs, ha parlato del futuro di Asllani in prestito dall'Inter:
Cairo: “Riscatto Asllani? Ci piace, deve confermarsi per invogliarci a tenerlo”
Il presidente del Torino, intervistato a margine dell'evento Rcs, ha parlato del futuro di Asllani in prestito dall'Inter
Asllani ha fatto bene con la Nazionale, va ai playoff. Ottimo secondo tempo con la Juve, ha fatto anche gol, èp un giocatore che ci piace, l'abbiamo preso in prestito, sta facendo bene, sta al mister. Riscatto? Siamo a neanche a un terzo del campionato, vediamolo all'opera. Si deve confermare per essere noi invogliati a riscattarlo
