Marco Astori Redattore 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 12:02)

Kristjan Asllani è diventato in poco tempo una delle colonne del Torino di Marco Baroni: il club granata lo ha prelevato dall'Inter in estate per 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 12 milioni, con percentuale sulla futura rivendita del 20% per l'Inter in caso di riscatto.

Ma c'è un retroscena riguardante il centrocampista albanese, che un anno fa era un obiettivo concreto del Como. Lo racconta Tuttosport: "E pensare che un anno fa di questi tempi Asllani era nei pensieri di Cesc Fabregas, alla ricerca di un metronomo per la mediana del suo Como. Elemento poi individuato e trovato in Caqueret.

Anche perché all’epoca l’Inter aveva messo il veto alla cessione del centrocampista albanese, per il quale Marotta e Ausilio avevano addirittura, l’estate precedente, rifiutato un’offerta da 20 milioni proveniente dalla Premier League".