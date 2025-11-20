FC Inter 1908
L'Inter avrebbe sondato, secondo la Bild, il giocatore del Borussia Dortmund. Secondo Gazzetta il club cerca un profilo alla Lookman
Nella giornata di ieri è rimbalzata dalla Germania la notizia di un sondaggio da parte dell'Inter su Adeyemi del Borussia Dortmund. Nessuna trattativa avanzata, ma c'è un fondo di verità.

"L'indiscrezione arriva dalla Germania, precisamente dal tabloid Bild storicamente attento a tutto ciò che ruota attorno alla Bundesliga. E accosta il nome di Karim Adeyemi all'Inter già per il mercato di gennaio. Attaccante esterno classe 2002 del Borussia Dortmund, in passato Adeyemi è stato molto vicino alla Juventus - quando sulla panchina bianconera si era appena accomodato Thiago Motta -, ma l'Italia potrebbe comunque essere nel suo destino.

Perché l'Inter non ha abbandonato l'idea di regalare a Cristian Chivu un attaccante esterno, rapido, in grado di creare pericoli costruendo anche in solitaria. Un profilo "alla Lookman", per essere precisi. L'attaccante tedesco queste caratteristiche le ha. Il problema, nel caso, sarà la trattativa con il Borussia: la dirigenza giallonera non lascia mai partire i propri gioielli con facilità, e Adeyemi è precisamente uno di loro. Intanto, però, l'Inter si muove", scrive La Gazzetta dello Sport.

