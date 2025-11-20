Perché l'Inter non ha abbandonato l'idea di regalare a Cristian Chivu un attaccante esterno, rapido, in grado di creare pericoli costruendo anche in solitaria. Un profilo "alla Lookman", per essere precisi. L'attaccante tedesco queste caratteristiche le ha. Il problema, nel caso, sarà la trattativa con il Borussia: la dirigenza giallonera non lascia mai partire i propri gioielli con facilità, e Adeyemi è precisamente uno di loro. Intanto, però, l'Inter si muove", scrive La Gazzetta dello Sport.