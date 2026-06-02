Il giornalista si è espresso sulle voci arrivate per il centrocampista turco e ha parlato anche di Dumfries, Palestra e Carlos Augusto

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 giugno - 23:10

Tancredi Palmeri a Sportitalia ha commentato le voci arrivate dalla Turchia su un interesse del Fenerbahce per Calhanoglu. «Le cose con le squadre turche funzionano così: o si fa come De Laurentiis che ha messo subito le cose in chiaro e ha chiesto 75 mln per Osimhen oppure iniziano telenovele, come quella con Sneijder che poi pagarono 11 mln e mezzo. Il Galatasaray la scorsa estate voleva un prestito con diritto di riscatto e aveva offerto 10 mln trattabili con l'Inter che ne chiedeva 30. Idem ora il Fenerbahce. Siamo in queslla situazione lì. Prezzi bassi trattatibili e non c'è neanche la squadra del cuore di mezzo», ha commentato il giornalista inviato a seguito dei nerazzurri.

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«Tutto è possibile e il Mondiale può cambiare gli umori ma è anche vero che quando l'anno scorso la stagione era andata male e si parlava di addio nel Mondiale per Club questa volta non è così e se per il Fenernahce si parla anche dell'arrivo di Maldini. Ricordiamo che è stato proprio lui a mandarlo via dal Milan ed è finito a parametro zero all'Inter. Non è la situazione più pericolosa per l'Inter su Calhanoglu», ha aggiunto.

Dumfries va, Palestra arriva? — «Le due notizie sull'Inter sono quella dell'interesse del Real Madrid su Dumfries che ha una clausola rescissoria sul contratto. Il club madrileno ha preso contatti con l'agente del calciatore che è cambiato per la quarta volta in pochi anni. L'olandese non ha avuto il mercato che sperava nei due precedenti anni. Se il calciatore sarà d'accordo al Real basterà versare la clausola ma è tutto soggetto alle elezioni del club madrileno. Florentino Perez che teme Riquelme ha promesso a tutti i soci che qualora dovesse vincere le elezioni presidenziali regalerà ad ogni socio ad ogni anno una maglietta personalizzata non in commercio. I venti che arrivano dalla Spagna portano l'Inter a spingere per Palestra: 40+5 mln di bonu è l'offerta rifiutata dall'Atalanta che un anno fa ha fatto muro su Lookman. Non c'è frizione irreparabile con il club bergamasco e si può trattare. Se Dumfries dovesse partire serve un calciatore che lo sostituisca», ha raccontato ancora il giornalista sul mercato nerazzurro.

L'Inter ha rivalutato tanti giocatori e Cambiaso, da quando sono uscite le voci con il City è andato a calare, ma potrebbe fare meglio. Carlos Augusto non fa rimpiangere Bastoni e Dimarco e copre due cambi. Per cui insomma non è facile oggettivamente privarsene. Ma il giocatore vuole essere più protagonista. Se arriva la Juve a dirgli che farà il titolare potrebbe accettare questa nuova sfida e potrebbe avere un senso.

(Fonte: SI)