Dialoghi per un possibile scambio Inter-Juve che vedrebbe come protagonisti Carlos Augusto e Cambiaso. Di questo hanno parlato a Sportitalia come di un'ipotesi possibile.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia: “In corso dialoghi per clamoroso scambio tra Inter e Juventus”
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Sportitalia: “In corso dialoghi per clamoroso scambio tra Inter e Juventus”
I due club starebbero pensando, secondo il noto canale digitale, ad uno scambio tra Cambiaso e Carlos Augusto
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Per ora un semplice pour parler in corso, un'idea da sviluppare. Il giocatore brasiliano è apprezzato dal club bianconero, hanno spiegato dal canale sportivo guidato da Criscitiello. Servirebbe anche una contropartita in denaro a favore della Juventus per la valutazione più alta del giocatore bianconero.
Per il calciatore nerazzurro si era parlato nelle scorse ore di un possibile rinnovo con l'Inter. Il giocatore della Juve invece sarebbe pure nel mirino del Barcellona, che è pronto anche a rinnovare con Cancelo, e avrebbe messo in cima alla lista delle priorità il club blaugrana.
(Fonte: SI)
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