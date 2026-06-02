FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia: “In corso dialoghi per clamoroso scambio tra Inter e Juventus”

calciomercato

Sportitalia: “In corso dialoghi per clamoroso scambio tra Inter e Juventus”

Sportitalia: “In corso dialoghi per clamoroso scambio tra Inter e Juventus” - immagine 1
I due club starebbero pensando, secondo il noto canale digitale, ad uno scambio tra Cambiaso e Carlos Augusto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dialoghi per un possibile scambio Inter-Juve che vedrebbe come protagonisti Carlos Augusto e Cambiaso. Di questo hanno parlato a Sportitalia come di un'ipotesi possibile.

Carlos Augusto Inter
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per ora un semplice pour parler in corso, un'idea da sviluppare. Il giocatore brasiliano è apprezzato dal club bianconero, hanno spiegato dal canale sportivo guidato da Criscitiello. Servirebbe anche una contropartita in denaro a favore della Juventus per la valutazione più alta del giocatore bianconero.

Sportitalia: “In corso dialoghi per clamoroso scambio tra Inter e Juventus”- immagine 3
Getty Images

Per il calciatore nerazzurro si era parlato nelle scorse ore di un possibile rinnovo con l'Inter. Il giocatore della Juve invece sarebbe pure nel mirino del Barcellona, che è pronto anche a rinnovare con Cancelo, e avrebbe messo in cima alla lista delle priorità il club blaugrana.

(Fonte: SI)

Leggi anche
Sky – Inter su Mancini: i dettagli! Ed è convinta di prendere Palestra: contropartita...
Palmeri: “Calhanoglu-Fenerbahce? Non è situazione più pericolosa. Le due notizie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA