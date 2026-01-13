"Fiato sospeso in casa Inter per Hakan Calhanoglu. Quest’oggi infatti il turco, sostituito anzitempo nella gara col Napoli dopo un prezioso intervento difensivo su un pericoloso cross rasoterra di Hojlund in area nerazzurra – si sottoporrà agli accertamenti strumentali al polpaccio. Nonostante non sembri, a livello teorico, nulla di così grave, né particolarmente preoccupante, visto che il polpaccio è una zona estremamente delicata c’è massima cautela sulla vicenda, tanto che nessuno ad Appiano Gentile si è voluto sbilanciare anzitempo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni fisiche di Calhanoglu , uscito nel finale per un problema al polpaccio.

In ogni caso, è sicuro che Calhanoglu salterà Inter-Lecce di domani e, con ogni probabilità, non sarà titolare contro l'Udinese. L'obiettivo è averlo al 100% contro l'Arsenal. "Intanto però in Viale della Liberazione si vive una sorta di doppia preoccupazione sul giocatore. Oltre a sperare che si tratti di un problema fisico di poco conto, si deve fare comunque i conti anche col futuro di Calhanoglu per evitare che la telenovela della scorsa estate si ripresenti, come sembra, tra sei mesi", scrive Tuttosport che poi entra nel dettaglio: