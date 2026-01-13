"Fiato sospeso in casa Inter per Hakan Calhanoglu. Quest’oggi infatti il turco, sostituito anzitempo nella gara col Napoli dopo un prezioso intervento difensivo su un pericoloso cross rasoterra di Hojlund in area nerazzurra – si sottoporrà agli accertamenti strumentali al polpaccio. Nonostante non sembri, a livello teorico, nulla di così grave, né particolarmente preoccupante, visto che il polpaccio è una zona estremamente delicata c’è massima cautela sulla vicenda, tanto che nessuno ad Appiano Gentile si è voluto sbilanciare anzitempo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni fisiche di Calhanoglu, uscito nel finale per un problema al polpaccio.
Calhanoglu, per l’Inter doppia preoccupazione? “Ma il club smentisce categoricamente che…”
In ogni caso, è sicuro che Calhanoglu salterà Inter-Lecce di domani e, con ogni probabilità, non sarà titolare contro l'Udinese. L'obiettivo è averlo al 100% contro l'Arsenal. "Intanto però in Viale della Liberazione si vive una sorta di doppia preoccupazione sul giocatore. Oltre a sperare che si tratti di un problema fisico di poco conto, si deve fare comunque i conti anche col futuro di Calhanoglu per evitare che la telenovela della scorsa estate si ripresenti, come sembra, tra sei mesi", scrive Tuttosport che poi entra nel dettaglio:
"In Turchia sono infatti convinti che Hakan spingerà per tornare in Patria per sposare finalmente il progetto del Galatasaray. Addirittura ieri si era vociferato che “Calha” avesse rifiutato una proposta di rinnovo di contratto da parte dei nerazzurri, in scadenza nel 2027: notizia assolutamente smentita con forza dall’Inter. Ma è chiaro che qualora si capisse di non poter davvero raggiungere un accordo per il prolungamento del regista, per evitare di tenerlo in rosa da scontento e di perderlo poi a parametro zero, che si dovrebbe cercare di massimizzare l’eventuale incasso della cessione dell’atleta", racconta il quotidiano.
Da rimarcare anche come a San Siro per Inter-Napoli ci fosse George Gardi, agente internazionale che cura, da intermediario, tutti gli affari più importanti di giocatori poi approdati al Galatasaray, come Icardi ed Osimhen.
