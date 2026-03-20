Non è escluso che nella prossima estate di mercato dell'Inter ci siano degli scossoni anche nel settore giovanile

Non è escluso che nella prossima estate di mercato dell'Inter ci siano degli scossoni anche nel settore giovanile e, nello specifico, nella struttura dello staff tecnico. Come appurato da FCInter1908.it, infatti, il tema rinnovi degli allenatori è stato rinviato dopo l'addio di Tarantino, ormai ex responsabile del settore giovanile nerazzurro, tornato alla Roma.