Non è escluso che nella prossima estate di mercato dell'Inter ci siano degli scossoni anche nel settore giovanile e, nello specifico, nella struttura dello staff tecnico. Come appurato da FCInter1908.it, infatti, il tema rinnovi degli allenatori è stato rinviato dopo l'addio di Tarantino, ormai ex responsabile del settore giovanile nerazzurro, tornato alla Roma.
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ESCLUSIVA – Inter, rivoluzione vivaio? Si insiste su un nome. Se Carbone lascia va…
Non è escluso che nella prossima estate di mercato dell'Inter ci siano degli scossoni anche nel settore giovanile
Al suo posto, l'Inter continua a insistere per Michele Sbravati, che attualmente ricopre quel ruolo alla Juventus e che la dirigenza interista considera perfetto per raccogliere l'eredità dello stesso Tarantino.
Un capitolo a parte, poi, lo merita il discorso relativo al futuro di Benito Carbone, allenatore della Primavera nerazzurra. Non è escluso, infatti, che il tecnico possa lasciare Milano in estate. In quel caso, è in piedi l'ipotesi di raggiungere proprio Tarantino a Roma per intraprendere una nuova avventura.
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