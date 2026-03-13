Sarà un'altra estate calda per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo le tentazioni di un anno fa, ha deciso di resistere alle proposte del Galatasaray e di rimanere all'Inter, ma la situazione potrebbe cambiare al termine di questa stagione. Anche per decisione dei nerazzurri. La dirigenza interista, infatti, al momento non ha ancora affrontato la questione rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027, e sta facendo delle valutazioni non solo tecniche ed economiche, ma anche fisiche, considerando i numerosi acciacchi accusati nel corso dei mesi dal numero 20.