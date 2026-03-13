Sarà un'altra estate calda per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dopo le tentazioni di un anno fa, ha deciso di resistere alle proposte del Galatasaray e di rimanere all'Inter, ma la situazione potrebbe cambiare al termine di questa stagione. Anche per decisione dei nerazzurri. La dirigenza interista, infatti, al momento non ha ancora affrontato la questione rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027, e sta facendo delle valutazioni non solo tecniche ed economiche, ma anche fisiche, considerando i numerosi acciacchi accusati nel corso dei mesi dal numero 20.
Così scrive Tuttosport: "A proposito di voci dall'estero: dalla Turchia restano sempre d'attualità quelle sul futuro di Hakan Calhanoglu, grande desiderio - almeno mediaticamente - del Galatasaray. La trattativa per il rinnovo del contratto è in standby, complice una stagione in cui gli infortuni hanno avuto il loro peso.
La scorsa estate, dopo tanto rumore, il club di Istanbul non allacciò mai una trattativa. Se dovesse bussare in viale della Liberazione nei prossimi mesi, se ne potrebbe anche parlare, pure a cifre (10-15 milioni di euro) più contenute rispetto a quelle immaginate in passato".
