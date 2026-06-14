I nerazzurri stanno valutando l'esterno bianconero, già seguito in passato: l'operazione non sarebbe impossibile

Fabio Alampi Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 12:06)

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Un possibile asse di mercato tra Inter e Juventus potrebbe infiammare l'estate del calcio italiano. Solo ipotesi per il momento, ma nel frattempo sono emersi i primi nomi: su tutti quello di Andrea Cambiaso, esterno bianconero che potrebbe tornare nei radar nerazzurri (che già lo avevano seguito in passato).

Ma sul tavolo delle trattative potrebbero salire altri profili, come scrive Tuttosport: "Il nome che più intriga i nerazzurri in questa fase è quello di Andrea Cambiaso, considerato sacrificabile dai bianconeri davanti a una proposta da almeno 40 milioni di euro. Tanti. Per ora troppi. Però col giusto incastro, perché no? Buona ricerca a Carnevali e Marotta. Inizieranno a ragionare presto pure su altri nomi potenzialmente utili a entrambi.

Uno è Davide Frattesi, in uscita dai nerazzurri e ormai da tempo. Si parla di Carlos Augusto. E Bremer è da sempre un pallino interista, proprio come lo stesso Cambiaso: prima della firma per la Juve, era stato a meno d'un passo dai campioni d'Italia, quindi la virata in direzione Bellanova nelle ultime curve".