La Gazzetta dello Sport prova a disegnare l’Inter che verrà. Un’Inter 2026/27 rinnovata, ma ancora costruita sulle certezze dell’ultimo ciclo

Redazione1908 14 giugno - 11:50

La Gazzetta dello Sport prova a disegnare l’Inter che verrà. Un’Inter 2026/27 rinnovata, ma ancora costruita sulle certezze dell’ultimo ciclo. Nel 3-5-2 ipotizzato dalla Rosea, tra i pali resta Josep Martinez, ormai candidato a raccogliere l’eredità definitiva di Sommer.Davanti a lui una difesa con volti nuovi e colonne consolidate: Akanji sul centrodestra, Bastoni sul centrosinistra e Solet come innesto di fisicità e aggressività. Una linea a tre che confermerebbe la volontà nerazzurra di alzare il livello atletico del reparto.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sulle fasce, invece, la rivoluzione sarebbe soprattutto a destra. Dimarco resta il padrone della corsia mancina, mentre a destra la Gazzetta inserisce Marco Palestra, uno dei nomi più caldi del mercato interista. Un profilo giovane, di gamba, considerato ideale per dare nuova energia alla fascia dopo anni di certezze garantite da Dumfries.

In mezzo al campo resiste l’asse storico: Barella e Calhanoglu restano i riferimenti tecnici e caratteriali. Accanto a loro, però, ecco la possibile novità: Curtis Jones, con Atta indicato come alternativa. È proprio lì che l’Inter potrebbe cercare il salto definitivo, aggiungendo qualità, inserimento e fisicità a una mediana già collaudata.

Davanti, nessuna rivoluzione. La coppia d’attacco resta quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Due certezze assolute, due pilastri sui quali continuare a costruire ambizioni italiane ed europee. Dietro di loro, i giovani Pio Esposito e Bonny chiamati a confermarsi dopo un primo anno brillante. Anche Chivu lo ha detto: "Mi aspetto che facciano più di 10 gol". Per una crescita costante.