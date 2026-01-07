Martorelli: “Inter molto competitiva anche senza Cancelo. Ma spero che a giugno…”

”L'Inter aveva puntato su Cancelo, l'unico giocatore in quel ruolo che possa sostituire Dumfries in maniera importante", dice Martorelli

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Giocondo Martorelli, agente FIFA, ha parlato così del mercato dell'Inter:

”L'Inter aveva puntato su un giocatore importantissimo, Cancelo , l'unico giocatore in quel ruolo che possa sostituire Dumfries in maniera importante. Non penso che possa andare a prendere una seconda o terza scelta…

E poi in questo momento l'Inter in tutti i reparti mi sembra molto molto competitiva. Spero e mi auguro che per il mercato estivo possa fare in modo di portare a casa Palestra, che vedo come un obiettivo importante per il presente ed il futuro"

Mercato delle altre

“Mi aspetto operazioni un po' da tutte le squadre. Ad eccezione del Napoli che secondo me in questo momento insieme all'Inter è la squadra più forte e inoltre recupereranno Anguissa, Lukaku e