"Come intendimento generale però, il difensore in partenza non verrà sostituito in questo mercato perché l’Inter pensa di aver comunque sei centrali per tre posti: il sopravvissuto tra “Ace” e l’olandese sarebbe il primo cambio di Akanji in mezzo, mentre Bastoni/Carlos Augusto e Bisseck/Darmian completerebbero il gioco delle coppie. Di certo, la cessione di uno dei due sarebbe possibile soltanto nell’ottica di uno scambio con Cancelo, l’esterno ancora pensoso. Joao vorrebbe aspettare per un altro po’, non troppo, sperando che il Barcellona (in enormi ristrettezze finanziarie) apra i cordoni della spesa a mercato inoltrato", scrive La Gazzetta dello Sport.