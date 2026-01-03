Il club nerazzurro girerà in prestito, uno scambio con Cancelo, uno dei due difensori (Acerbi o De Vrij)ma non interverrà sul mercato a gennaio in quel reparto.
calciomercato
Cancelo, per il Barça non priorità. All’Al Hilal Acerbi o De Vrij: decisione Inter in difesa
"Come intendimento generale però, il difensore in partenza non verrà sostituito in questo mercato perché l’Inter pensa di aver comunque sei centrali per tre posti: il sopravvissuto tra “Ace” e l’olandese sarebbe il primo cambio di Akanji in mezzo, mentre Bastoni/Carlos Augusto e Bisseck/Darmian completerebbero il gioco delle coppie. Di certo, la cessione di uno dei due sarebbe possibile soltanto nell’ottica di uno scambio con Cancelo, l’esterno ancora pensoso. Joao vorrebbe aspettare per un altro po’, non troppo, sperando che il Barcellona (in enormi ristrettezze finanziarie) apra i cordoni della spesa a mercato inoltrato", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Eppure, gli hanno spiegato quanto sia alto il rischio di rimanere impantanati, senza contare che Flick vuole solo un difensore. Se è vero che col portoghese potrebbe dirottare Koundé al centro, servirebbe comunque un’acrobazia per qualsiasi innesto: dovrebbe tagliare l’infortunato Christensen e usufruire dell’80% dell’ingaggio del danese per imbarcare un sostituto. Come dire, tra le pieghe del FFP spagnolo non è Cancelo la priorità", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA