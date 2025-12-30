Il portoghese è in uscita dall'Al-Hilal e chissà che non possa diventare un'opportunità per l'Inter, che ha un buco sulla corsia destra

Joao Cancelo è un nome che farà parlare molto di sé nel mercato di gennaio. Il portoghese è in uscita dall'Al-Hilal e chissà che non possa diventare un'opportunità per l'Inter, che ha un buco sulla corsia destra dopo l'infortunio di Dumfries. Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano: "E' una possibile opportunità proposta in Italia e all'estero ed è un nome che io voglio tenere.