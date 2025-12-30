Joao Cancelo è un nome che farà parlare molto di sé nel mercato di gennaio. Il portoghese è in uscita dall'Al-Hilal e chissà che non possa diventare un'opportunità per l'Inter, che ha un buco sulla corsia destra dopo l'infortunio di Dumfries. Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano: "E' una possibile opportunità proposta in Italia e all'estero ed è un nome che io voglio tenere.
Romano: “Occhio a Cancelo, non vuole soldi ma una big. E i club hanno capito che…”
Il portoghese è in uscita dall'Al-Hilal e chissà che non possa diventare un'opportunità per l'Inter, che ha un buco sulla corsia destra
Lo voglio tenere perché cominciano ad esserci movimenti: diverse squadre in Europa hanno percepito veramente che non può essere solo un'idea dei suoi agenti ma un'occasione a prezzi più accessibili rispetto a quanto ci si aspettava.
C'è da coprire l'ingaggio ma solo 4-5 mesi e da parte sua c'è la volontà di rimettersi in gioco in una massima competizione europea: non fa un discorso economico, ma vuole un calcio competitivo e di Europa. Vedremo se potrà trasformarsi in una voglia di Italia, ma io una finestrella per il mercato italiano ed europeo la terrei aperta".
