Davide Frattesi è sempre tra le idee della Juve, ma non è facile trovare l'incastro con l'Inter. A Skysport sono tornati a parlare del centrocampista nerazzurro: "Non è quello che si è visto in questo periodo, anche l'anno scorso, pur giocando poco era riuscito ad incidere di più", spiegano dal canale satellitare.
Sky – Frattesi-Juve, incastro non semplice. A giugno i bianconeri…
Il club pensa al giocatore nerazzurro ma l'obiettivo sul quale potrebbero concentrarsi in estate le forze bianconere è l'ex Milan
"La valutazione dei nerazzurri è alta", hanno aggiunto sul centrocampista che vorrebbe avere più spazio ma che, secondo quanto detto da Marotta, non ha mai chiesto la cessione.
Per l'estate - aggiungono da Sky - la Juve ragiona invece su Tonalie per questo non vuole investire tanti soldi per il centrocampo già nel mercato di gennaio. Da due anni il giocatore piace ai bianconeri, già dai tempi in cui il ds era Giuntoli. L'idea della Juve c'è ma a gennaio giustamente il calciatore non si muove: il calciatore piace ai dirigenti ma anche a Spalletti che conosce bene sia lui che Frattesi dopo la sua parentesi da CT della Nazionale italiana.
