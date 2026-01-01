L'Inter è seriamente interessata a Joao Cancelo. L'esterno portoghese è in procinto di lasciare l'Al-Hilal dopo la rottura con il club arabo e con Simone Inzaghi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Cancelo può tornare? Zazzaroni: “All’Inter c’è gente seria e infatti…”
calciomercato
Cancelo può tornare? Zazzaroni: “All’Inter c’è gente seria e infatti…”
Joao Cancelo potrebbe lasciare l'Arabia Saudita in questa finestra di mercato e l'Inter è sulle sue tracce: il commento di Zazzaroni
L'Inter ci sta provando anche se lo stipendio del calciatore rappresenta un ostacolo non di poco conto. Ivan Zazzaroni ha commentato così la situazione Cancelo-Inter:
"Cancelo guadagna 18 mln a tasse zero e vorrebbe tornare a Barcellona. Ma se l'Al-Hilal lo paga tutto, l'Inter c'è. Obviously. Gente seria. All'Inter", ha scritto il direttore del Corriere dello Sport sul suo canale Instagram.
© RIPRODUZIONE RISERVATA