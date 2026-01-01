Joao Cancelo potrebbe lasciare l'Arabia Saudita in questa finestra di mercato e l'Inter è sulle sue tracce: il commento di Zazzaroni

L'Inter è seriamente interessata a Joao Cancelo. L'esterno portoghese è in procinto di lasciare l'Al-Hilal dopo la rottura con il club arabo e con Simone Inzaghi.