Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di cosa può fare l'Inter a gennaio: "Vanno seguire le evoluzioni su Joao Cancelo in relazione a quelle che sono le cose che ha in testa: a quanto rinuncia del suo ingaggio. In Italia l'Inter ci ha provato più di altri, in Europa ci possono essere altri candidati.