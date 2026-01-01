Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di cosa può fare l'Inter a gennaio: "Vanno seguire le evoluzioni su Joao Cancelo in relazione a quelle che sono le cose che ha in testa: a quanto rinuncia del suo ingaggio. In Italia l'Inter ci ha provato più di altri, in Europa ci possono essere altri candidati.
L'Inter non ha fretta di fare una cosa obbligata o obbligatoria perché al momento non deve inserire un tassello imprescindibile per cambiare la stagione: sarebbe un tassello per migliorare la qualità, ma bisogna rispettare certi paletti".
